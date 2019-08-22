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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (142)

Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников

Депутата Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева 7-8 августа в селе Кош-Тай. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Ирина Карамушкина в социальной сети Facebook написала, что Генпрокуратура из свидетеля перевела ее в подозреваемые. «Якобы я раздавала деньги и специально готовила людей, чтобы они избили сотрудников, и давала команды, тем самым нарушила присягу депутата», — пояснила она.

По сведениям ГП КР, парламентарию действительно вручили уведомление о том, что она теперь подозреваемая по статье «Захват заложников» УК КР.
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