Дмитрий Ложников вышел с допроса в спецпрокуратуре

Директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников вышел с допроса. Об этом 24.kg он сообщил сам.

Его допросили в спецпрокуратуре. Однако, в рамках какого уголовного дела состоялся допрос, Дмитрий Ложников не уточнил, отметив, что с него взяли подписку о неразглашении.

Напомним, что Дмитрия Ложникова ранее уже вызывали на допрос. Его допросили сначала в ГКНБ, затем в следственном управлении МВД, а после в службе криминальной милиции МВД.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предпринялиспецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.