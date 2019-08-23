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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (152)

Дело Атамбаева. Следователи допросили Валентина Богатырева

В рамках расследования уголовного дела по факту организации, участия в массовых беспорядках, захвата заложников в селе Кой-Таш Аламединского района в следственную службу МВД на допрос приглашен Валентин Богатырев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что он допрошен по событиям 7-8 августа вместе с членом партии СДПК Адилем Турдукуловым.

«Они были приглашены на допрос в качестве свидетелей и подписали документ о неразглашении тайны следствия. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», — сообщили в МВД.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Суд продлил меру пресечения до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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