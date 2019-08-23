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Общество

Икрамидина Айткулова отпустили под домашний арест

Адвоката Икрамидина Айткулова, подозреваемого в мошенничестве, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил его коллега Эркин Саданбеков.

По его словам, такое решение принял сегодня Свердловский районный суд.

«До 21 октября Икрамидин Айткулов должен находиться под домашним арестом. То есть ему запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00. Защита не согласна с такой позицией и намерена обжаловать это решение», — сказал Эркин Саданбеков.

Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул. Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова.
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