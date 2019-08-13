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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (65)

Алмазбека Атамбаева обвиняют в убийстве и захвате заложников

Представители Генеральной прокуратуры сегодня на пресс-конференции рассказали, в чем обвиняют бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Отмечается, что по событиям 7-8 августа зарегистрирован ряд производств — по воспрепятствованию осуществления следственных мероприятий, массовые беспорядки, захват заложников, насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.

Подробности в Генпрокуратуре не раскрывают, мотивируя это тем, что идут следственные мероприятия.

Напомним, ранее МВД также сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявлено обвинение в коррупции.
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