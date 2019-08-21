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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (137)

Дело Атамбаева. В МВД в качестве свидетеля приглашен Азимбек Бекназаров

Экс-депутат Азимбек Бекназаров приглашен в следственное управление МВД в качестве свидетеля по факту беспорядков в Кой-Таше 7-8 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Азимбек Бекназаров дал подписку о неразглашении.

Стоит отметить, что Бекназаров представляет интересы Равшана Джеенбекова, который принимал активное участие в событиях в Кой-Таше.  

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Накануне суд продлил меру пресечения до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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