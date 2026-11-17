Роберт Паттинсон — новый Джеймс Бонд. Актер утвержден на главную роль, сообщается в официальном аккаунте франшизы в Instagram.

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Он станет седьмым актером, сыгравшим культового шпиона в экранизациях романов Яна Флеминга.

Напомним, первым фильмом про Джеймса Бонда стал вышедший в 1962 году «Доктор Ноу», а первым исполнителем роли — Шон Коннери. Он также позже сыграл в картинах «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда».

Последним на данный момент Джеймсом Бондом был Дэниел Крейг. Картина «Казино «Рояль» с его участием вышла в 2006 году, затем вышли «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать», премьера которого состоялась в 2021 году.