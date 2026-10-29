Живые голуби вместо наживки. Под Бишкеком ловили хищных птиц

На Ала-Арчинском водохранилище выявили граждан, которые пытались незаконно ловить хищных птиц, используя живых голубей в качестве приманки. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Нарушителей обнаружили во время рейда по противодействию незаконной охоте и рыболовству.

При проверке у граждан нашли сеть для отлова птиц, которую они добровольно передали сотрудникам экологической службы.

Кроме того, у нарушителей находились 10 голубей, использовавшихся в качестве приманки для ловли хищных птиц. Всех птиц выпустили на свободу. При этом самих хищных птиц у задержанных не обнаружили.

По факту незаконного отлова на нарушителей наложен штраф в размере 12 тысяч 500 сомов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

В региональном управлении службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламединксому району напомнили об ответственности за незаконную охоту и призвали граждан соблюдать природоохранное законодательство.