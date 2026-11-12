Кыргызстан пересмотрит план достижения углеродной нейтральности к 2050 году

В Кыргызстане предлагают обновить государственный план мероприятий по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Проект постановления кабинета министров представлен для общественного обсуждения.

Документ предусматривает изменения в постановление от 3 июля 2025 года, которым были утверждены Концепция достижения углеродной нейтральности и план реализации ее первого этапа.

Как отмечается в справке-обосновании, необходимость пересмотра связана с новыми международными климатическими обязательствами Кыргызстана и подготовкой обновленного национального вклада в борьбу с изменением климата — ОНУВ 3.0.

Согласно документу, к 2030 году Кыргызстан намерен сократить чистые выбросы парниковых газов на 18,44 процента за счет собственных усилий. При наличии международной поддержки сокращение может составить 29,66 процента.

К 2035 году безусловная цель предусматривает сокращение выбросов на 16,32 процента, а условная — на 38,56 процента.

Указанные показатели рассчитываются относительно прогнозного уровня выбросов по базовому сценарию на соответствующий год, а не относительно фактических выбросов предыдущего года.

Обновленный план охватит энергетику, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, лесное хозяйство и обращение с отходами.

В частности, предлагается усилить меры по сокращению выбросов в аграрном секторе, расширить мероприятия по охране лесов и рациональному использованию земельных ресурсов.

Впервые отдельные меры предусмотрены для сокращения выбросов гидрофторуглеродов, применяемых в холодильном оборудовании и системах кондиционирования.

Кроме того, программа предполагает мероприятия по адаптации к изменению климата, включая управление водными ресурсами, снижение рисков стихийных бедствий, защиту здоровья населения и развитие климатического образования.

Разработчики документа отмечают, что Кыргызстан особенно уязвим к изменению климата из-за ускоренного таяния ледников, сокращения водных ресурсов и увеличения риска природных катастроф.

При реализации климатической политики предлагается учитывать интересы социально уязвимых граждан, вопросы занятости и возможные социально-экономические последствия перехода к технологиям с низким уровнем выбросов.

Также предусматриваются привлечение зеленых инвестиций и совершенствование системы мониторинга выбросов парниковых газов.

В справке-обосновании подчеркивается, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета. Финансировать мероприятия предполагается в пределах бюджетов государственных органов на соответствующие годы, а также за счет внебюджетных источников.