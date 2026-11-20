В рамках реализации Закона «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории Кыргызской Республики» на площадке Минприроды представлена презентация о проводимой национальной и мировой политике по борьбе с пластиковым загрязнением.

По данным ведомства, проведены активные дискуссии по готовности рынка Кыргызстана к предстоящему запрету отдельных пластиковых изделий и традиционных полимерных пакетов с 2027 года.

Для эффективного внедрения новых требований приоритетными направлениями озвучены усиление сектора переработки, контроль импорта, прекращение ложной маркировки BIO, оснащение современным оборудованием по идентификации биоразлагаемости полимерных пакетов (сертификация) и аккредитация в этом направлении для лабораторных испытаний и экспертизы.

По итогам обсуждений достигнуты договоренности и внесены коррективы со стороны бизнес-сообщества в установленный перечень полимерных пакетов и одноразовой пластиковой посуды.