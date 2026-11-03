Недалеко от города Балыкчи сегодня ночью произошло землетрясение интенсивностью около 3 баллов. Об этом свидетельствуют данные Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

Подземные толчки зафиксированы 3 ноября в 00.45.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 5 километрах к востоку от села Кара-Талаа, в 9 километрах к северо-западу от села Шор-Булак, в 28 километрах к юго-востоку от города Балыкчи.

Интенсивность землетрясения составила в селе Кара-Талаа 2 балла.