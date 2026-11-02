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24.kg

В Кыргызстане произошло землетрясение

14:27, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане сегодня в 1.20 зарегистрировали землетрясение силой 2,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился на территории Иссык-Кульской области, в районе горного хребта Жетим-Бель.

Очаг землетрясения располагался в 7 километрах к северо-западу от села Арчалы, в 12 километрах к северо-востоку от села Узун-Булак и в 47 километрах к юго-западу от районного центра Боконбаево.

В селе Арчалы интенсивность подземных толчков составила около 2 баллов.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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