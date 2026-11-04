USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

В Кыргызстане произошло очередное землетрясение

17:29, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

В Кыргызстане произошло очередное, четвертое, за сутки землетрясение интенсивностью 3 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук. 

По его данным, очаг землетрясения располагался на территории КР: 

  • в 4 километрах от села Бор-Дебе;
  • в 26 километрах от села Сары-Таш;
  • в 123 километрах от Оша. 

В населенных пунктах интенсивность подземных толчков составила: в селе Бор-Дебе — 3 балла.

Материалы по теме

Сразу несколько землетрясений произошло сегодня в Кыргызстане

Недалеко от города Балыкчи сегодня ночью произошло землетрясение

В Кыргызстане произошло землетрясение

Средневековый Тору-Айгыр мог затонуть мгновенно из-за землетрясения — ученые

На юге Кыргызстана снова произошло землетрясение

На юге Кыргызстана произошло землетрясение интенсивностью 3 балла

Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

В Кыргызстане произошло землетрясение интенсивностью 3 балла

В Кыргызстане произошло землетрясение

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

Происшествия

Вырвали из рук телефон за 110 тысяч сомов. Подозреваемые задержаны в Бишкеке

 

Счетная палата выявила нарушения на миллиарды сомов при проверке бюджета Оша

 

Снова ДТП с автобусом. В Бишкеке общественный транспорт столкнулся с легковушкой

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Отравление казахстанских футболистов в Ташкенте: часть из них вернулась домой

 

В Чуйской области разыскивают двух мужчин. Один пропал почти год назад

 

Общество

В Бишкеке изменят движение сразу восемь автобусных маршрутов

 

Вице-мэр Бишкека пожаловался на рост расходов МП «Тазалык»

 

Отказались от газа. Почему задерживается поставка новых автобусов в Бишкек

 

Тариф убыточный. Поднять зарплату водителям автобусов в Бишкеке не смогут

 

Растаможка за 3 минуты. ГТС Кыргызстана отчиталась об ускорении работы

 

Андрис Лиепа: Я поклонился Бейшеналиевой…

 

Атака на Иран

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Власть

Английское право и особые налоги. Как развивается проект «Тамчи»

 

АЭС в КР нужно строить уже сегодня. Экс-министр энергетики поддержал идею

 

Выборы в Конгресс. Впервые губернатором штата станет чернокожая женщина 

 

Выборы в Конгресс. Абдул Эль-Сайед стал первым мусульманином, избранным в Сенат

 

Садыр Жапаров обсудил с главой парламента Грузии транспорт и туризм

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Ситуация вокруг Украины

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18