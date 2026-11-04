В Кыргызстане произошло очередное землетрясение
17:29, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
В Кыргызстане произошло очередное, четвертое, за сутки землетрясение интенсивностью 3 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.
По его данным, очаг землетрясения располагался на территории КР:
- в 4 километрах от села Бор-Дебе;
- в 26 километрах от села Сары-Таш;
- в 123 километрах от Оша.
В населенных пунктах интенсивность подземных толчков составила: в селе Бор-Дебе — 3 балла.