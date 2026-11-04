Сразу несколько землетрясений произошло сегодня, в Кыргызстане.

По данным Института сейсмологии, в 3.34 зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 5,5 балла по 12-балльной шкале MSK-64.

Очаг располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 8 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 34 километрах к юго-востоку от села Сары-Таш, в 40 километрах к юго-востоку от села Талды-Суу, 53 километрах к юго-западу от села Нура.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селе Бор-Дебе — 5 баллов, селах Талды-Суу, Сары-Таш, Кара-Киндик — около 4 баллов, Арча-Булак, Сары-Могол, Нура, Иркештам, Суфи-Курган — 3 балла.

В 03.44 зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла по 12-балльной шкале MSK-64.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на территории КР, в 1 километре к юго-западу от села Бор-Дебе. Там интенсивность землетрясения 3,5 балла.

В 4.50 зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 4,5 балла по 12-балльной шкале MSK-64.

Очаг располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 8 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе, 35 километрах к юго-востоку от села Сары-Таш, 127 километрах к юго-востоку от города Ош.

Интенсивность землетрясения составила: в Бор-Дебе — 4 балла, селах Талды-Суу, Сары-Таш, Кара-Кендик — 3 балла.