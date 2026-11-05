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Пятое по счету за сутки землетрясение зафиксировали 4 ноября в Кыргызстане

08:09, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Пятое по счету за сутки землетрясение зафиксировали 4 ноября в Кыргызстане. Такие данные предоставил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

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Сразу несколько землетрясений произошло сегодня в Кыргызстане

Подземные толчки интенсивностью около 3,5 балла отмечены в 20.50.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 6 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 28 километрах к юго-востоку от села Сары-Таш, в 126 километрах к юго-востоку от Оша.

Интенсивность толчков составила в селе Бор-Дебе 3,5 балла.

Ранее сообщалось, что вчера в стране произошло еще четыре землетрясения.

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