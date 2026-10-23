Земельное мошенничество в селе Достук. Задержан бывший сотрудник айыл окмоту
В Бишкеке задержали бывшего сотрудника Достукского айыл окмоту по подозрению в мошенничестве с земельными участками. В милицию поступило более 200 заявлений по этому делу. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.
Уголовное дело возбудили по статье 209 УК КР «Мошенничество». Подозреваемого задержали сотрудники Свердловского РУВД в ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий.
В милиции устанавливают все обстоятельства дела.
Напомним, ранее по этому делу задержали бывшую главу айыл окмоту Достук К. Н. и ее сотрудника С. К. Тогда в милиции сообщили, что поступило более 185 заявлений от граждан.