Якутский городской суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами. 42-летняя женщина из Кыргызстана фиктивно зарегистрировала себя и шестерых детей в селе Табага, чтобы получать повышенные северные пособия, хотя фактически проживала на родине, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что кыргызстанка с 2022 по 2025 год через «Госуслуги» подавала в отделение Соцфонда России по Якутии заявления на ежемесячные пособия, указывая ложные сведения о проживании в Якутске. При этом она проживала в КР. Выплаты были назначены — всего женщина получила 4 миллиона 986 тысяч 575,44 рубля.

Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и частично возместила ущерб на 1 миллион рублей.

Суд признал ее виновной и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. На осужденную возложены обязанности отмечаться, не менять место жительства и работы без уведомления, а также ежемесячно принимать меры к возмещению ущерба. Приговор вступил в законную силу.