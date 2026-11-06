Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg
В Кыргызстане обсуждают две инициативы по ограничению энергетических напитков. Президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о полном запрете их производства и импорта, а депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов предложил запретить продажу таких напитков несовершеннолетним.
Инициативы вызваны обеспокоенностью последствиями употребления энергетиков для здоровья населения.
По данным, которые привел глава государства, только в 2025 году кыргызстанцы выпили 54 миллиона 199 тысяч литров энергетических напитков — около 129 миллионов банок. За первое полугодие 2026-го потребление составило 36 миллионов 83 тысячи литров, или примерно 85,9 миллиона банок.
По предварительной оценке президента, в случае запрета бюджет может ежегодно терять около 1,5 миллиарда сомов. Однако Садыр Жапаров подчеркнул, что здоровье населения важнее финансовых поступлений.
«Здоровье нации, граждан и будущих поколений не должно измеряться деньгами», — заявил он.
Теперь перед властями стоит вопрос, стоит ли полностью запрещать энергетические напитки или достаточно ограничить их продажу несовершеннолетним, усилить контроль и информировать граждан о возможных рисках.
Законопроект Эрулана Кокулова предусматривает запрет продажи энергетиков лицам младше 18 лет, в том числе через интернет и службы доставки. За нарушение предлагаются штрафы от 10 тысяч до 35 тысяч сомов, а при повторном нарушении — до 55 тысяч сомов.
А что думаете вы по этому поводу? 24.kg предлагает читателям принять участие в опросе.