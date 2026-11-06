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24.kg

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

12:06, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане обсуждают две инициативы по ограничению энергетических напитков. Президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о полном запрете их производства и импорта, а депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов предложил запретить продажу таких напитков несовершеннолетним.

Инициативы вызваны обеспокоенностью последствиями употребления энергетиков для здоровья населения.

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По данным, которые привел глава государства, только в 2025 году кыргызстанцы выпили 54 миллиона 199 тысяч литров энергетических напитков — около 129 миллионов банок. За первое полугодие 2026-го потребление составило 36 миллионов 83 тысячи литров, или примерно 85,9 миллиона банок.

По предварительной оценке президента, в случае запрета бюджет может ежегодно терять около 1,5 миллиарда сомов. Однако Садыр Жапаров подчеркнул, что здоровье населения важнее финансовых поступлений.

«Здоровье нации, граждан и будущих поколений не должно измеряться деньгами», — заявил он.

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Теперь перед властями стоит вопрос, стоит ли полностью запрещать энергетические напитки или достаточно ограничить их продажу несовершеннолетним, усилить контроль и информировать граждан о возможных рисках.

Законопроект Эрулана Кокулова предусматривает запрет продажи энергетиков лицам младше 18 лет, в том числе через интернет и службы доставки. За нарушение предлагаются штрафы от 10 тысяч до 35 тысяч сомов, а при повторном нарушении — до 55 тысяч сомов.

А что думаете вы по этому поводу? 24.kg предлагает читателям принять участие в опросе.

Опрос:
Нужно ли полностью запрещать энергетические напитки в Кыргызстане?

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