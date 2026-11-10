В Кыргызстане предлагают запретить ввоз энергетиков на шесть месяцев
В Кыргызстане планируют ввести полугодовой запрет на импорт тонизирующих энергетических безалкогольных напитков. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.
Под запрет предлагают включить напитки с содержанием кофеина более 150 миллиграммов на литр, массовой долей сухих веществ свыше 10 процентов и содержащие стимуляторы энергетического обмена, в том числе таурин, L-карнитин и глюкуронолактон.
Проект предусматривает исключения. Запрет не распространяется на энергетики, следующие транзитом через КР, и на партии товаров, отправленные или оплаченные до вступления ограничений в силу. В последнем случае продукцию необходимо будет ввезти в страну в течение месяца при наличии подтверждающих документов.
Исключение предусмотрено и для тонизирующих безалкогольных напитков, которые не относятся к энергетическим, при наличии подтверждения Министерства здравоохранения.
Таможенной и Пограничной службам предлагается поручить пресекать незаконный ввоз такой продукции.
Государственная налоговая служба должна принять меры по недопущению выдачи акцизных марок на напитки с маркировкой «энергетический напиток» и их ввоза из государств ЕАЭС.
Министерству экономики и коммерции поручат уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении ограничений, а Министерству иностранных дел — Исполнительный комитет СНГ.
Отметим, что документ предусматривает запрет именно на ввоз определенных энергетических напитков, а не на их продажу внутри республики.