Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

В Бишкеке долгое время не могут решить проблему дефицита водителей на муниципальных автобусах. По данным чиновников, в день на линии выходят около 1,2 тысячи автобусов, хотя в наличии около 1,5 тысячи единиц. Сейчас требуется более 600 водителей. Такую же цифру озвучивали и летом. Очевидно, не помогает даже повышение зарплаты.

Пользователи соцсетей отмечают: чтобы получать обещанную зарплату, водителям приходится очень много работать. Это приводит к выгоранию, постоянной усталости, и как следствие, к потере концентрации и, возможно, к дорожно-транспортным происшествиям.

С начала года, кстати, в столице зарегистрировали 521 ДТП с участием автобусов.

По словам главного инженера второй автобазы муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Бакыта Табалдиева, для полноценного отдыха теперь водители работают по графику 2/2: два дня работают, два дня восстанавливаются. Но на 8-часовой график пока не получается перейти из-за дефицита кадров. Водители работают по 15-16 часов с учетом отдыха между выездами на линию.

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Для решения проблемы нехватки кадров МП изучает возможность привлечения иностранных граждан к работе водителями автобусов.

Такой наем можно рассматривать как трудовую миграцию — по аналогии с выездом кыргызстанцев на работу в Россию. Практика привлечения к работе иностранных водителей, особенно автобусов и большегрузного транспорта, развита и во многих странах.

Говоря о знании языка, Табалдиев отметил, что общение водителей с пассажирами сведено к минимуму благодаря безналичной оплате. Информацию же о маршрутах можно получить в салоне автобуса или в приложении «Мой город».

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