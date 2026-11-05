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24.kg

Садыр Жапаров поручил рассмотреть запрет производства и импорта энергетиков

10:23, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Президент Садыр Жапаров поручил кабмину в течение месяца рассмотреть вопрос о запрете производства и импорта энергетических напитков в Кыргызстане. В течение полугода правительство должно принять меры в рамках законодательства. Об этом глава государства сообщил в обращении к гражданам.

По словам Садыра Жапарова, решение связано с обеспокоенностью последствиями употребления энергетиков для здоровья населения. Он отметил, что вопрос поднимали граждане и депутаты Жогорку Кенеша.

Президент привел данные о потреблении энергетических напитков в стране. В 2025 году кыргызстанцы выпили 54 миллиона 199 тысяч литров энергетиков — это около 129 миллионов банок.

За первое полугодие 2026-го потребление составило 36 миллионов 83 тысячи литров, или примерно 85,9 миллиона банок.

В прошлом году в КР произвели 25 миллионов 263 тысячи литров таких напитков. Еще 28 миллионов 430 тысяч литров ввезли из стран Евразийского экономического союза и 1 миллион 239 тысяч литров — из других государств.

Садыр Жапаров обратил внимание на экономические последствия возможного запрета.

По его предварительным расчетам, бюджет может потерять около 1,5 миллиарда сомов поступлений от прямых и косвенных налогов.

Налоговые и таможенные поступления от отрасли в 2025 году составили 1 миллиард 104 миллиона 100 тысяч сомов, а за первые шесть месяцев 2026-го — 996 миллионов 710 тысяч.

«Здоровье нации, граждан и будущих поколений не должно измеряться деньгами», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что считает профилактику заболеваний важнее борьбы с их последствиями, и призвал учитывать предупреждения медицинских специалистов о рисках чрезмерного употребления энергетиков.

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