Энергетики запретят продавать детям. За нарушение грозит штраф до 55 тысяч сомов

В Кыргызстане предлагают запретить продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет. Законопроект вынесен на общественное обсуждение на сайте Жогорку Кенеша. Инициатором выступил депутат парламента Эрулан Кокулов.

Документ предусматривает изменения в Закон «О внутренней торговле» и Кодекс о правонарушениях.

Согласно законопроекту, энергетические напитки нельзя будет продавать несовершеннолетним в магазинах, кафе, ресторанах и через интернет. Запрет также распространится на службы доставки.

Продавцы будут обязаны проверять возраст покупателей при возникновении сомнений в их совершеннолетии. Если покупатель не предъявит удостоверение личности или цифровой документ, подтверждающий возраст, в продаже энергетика должны отказать.

Отдельные требования предусмотрены для курьеров. При доставке энергетических напитков они должны будут лично проверить возраст получателя. Оставлять заказ у двери без передачи покупателю или вручать напитки несовершеннолетним запретят.

Кроме того, законопроект полностью запрещает продажу энергетиков через торговые автоматы.

За продажу детям — штраф до 55 тысяч сомов

За нарушение запрета предлагают установить административную ответственность. Продажа энергетического напитка несовершеннолетнему повлечет штраф в размере 10 тысяч сомов для физических лиц и 35 тысяч — для юридических.

При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 20 тысяч и 55 тысяч сомов.

Аналогичные санкции предусмотрены за продажу энергетиков через торговые автоматы — 10 тысяч сомов для физических лиц и 35 тысяч — для юридических.

За отсутствие информации о запрете продажи несовершеннолетним предусматривается предупреждение либо штраф в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.

Информацию об ограничениях продавцов обяжут размещать на кыргызском и русском языках, в том числе на сайтах интернет-магазинов.

Почему предлагают запрет

В справке-обосновании депутат ссылается на заявление президента Садыра Жапарова от 5 ноября 2026 года о вреде чрезмерного употребления энергетических напитков.

Глава государства обратил внимание на риски для здоровья граждан и расходы бюджета на лечение заболеваний.

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Эрулан Кокулов отмечает, что чрезмерное потребление кофеина может сопровождаться нарушениями сна, тревожностью, учащенным сердцебиением и повышением артериального давления.

По его мнению, действующих ограничений на рекламу энергетиков недостаточно, поскольку несовершеннолетние по-прежнему могут свободно приобретать такие напитки.

При этом ограничения не распространятся на обычный чай, кофе и напитки на их основе.

Пока документ находится на стадии общественного обсуждения.