Привлекать ли иностранцев к работе водителями в Бишкеке? Итоги опроса

Более половины читателей 24.kg, принявших участие в голосовании на сайте, поддерживают привлечение иностранцев к работе водителями в Бишкеке.

Согласно результатам опроса, 18 процентов респондентов воспринимают меру положительно, раз другого выхода нет. Около 47 процентов ответили: «Главное, чтобы они соблюдали Правила дорожного движения». При этом треть проголосовавших относятся к идее отрицательно. Еще один процент проголосовавших признались, что не пользуются общественным транспортом.

Вместе с тем одним из главных условий сокращения дефицита кадров участники опроса считают сокращение продолжительности рабочего дня и соблюдение графика (50 процентов голосов).

По данным чиновников, водителям автобусов приходится работать около 20 часов в сутки — из дома они выходят около 5.00 и завершают работу около 24.00.

Более 24 процентов респондентов выступают за привлечение водителей из других регионов и зарубежных стран и значительное повышение зарплаты.

Отметим, что в Бишкеке долгое время не могут решить проблему дефицита водителей на муниципальных автобусах. По данным чиновников, в день на линии выходят около 1,2 тысячи автобусов, хотя в наличии около 1,5 тысячи единиц. Сейчас требуется более 600 водителей.

В среднем водители работают 14-15 дней в месяц и получают, по заверениям чиновников, около 80 тысяч сомов. Однако в случае нарушения ПДД с водителей отнимают с зарплаты 20 процентов. В мэрии намерены увеличить этот показатель до 40-50 процентов для снижения аварийности на дорогах.