Каждый пятый школьник в Бишкеке пьет энергетики — исследование

Более 22 процентов старшеклассников Бишкека употребляют энергетические напитки, причем почти 40 процентов из них делают это не реже трех раз в неделю. Такие результаты показало исследование, проведенное в столице в 2026 году.

Данные приводятся в справке-обосновании к проекту постановления кабинета министров о временном запрете на ввоз энергетических напитков в Кыргызстан на шесть месяцев.

В исследовании принял участие 231 школьник старших классов. Также специалисты обследовали 34 торговые точки.

Выяснилось, что энергетики остаются доступными для подростков. Они приобретают их возле дома, учебных заведений и даже непосредственно в школьных буфетах.

Еще один тревожный показатель — содержание сахара. Медианное количество сахара в исследованных небольших упаковках составило около 55 граммов. Это более чем в два раза превышает ориентир Всемирной организации здравоохранения по потреблению свободных сахаров — 25 граммов в сутки.

В справке-обосновании отмечается, что регулярное употребление энергетиков связано с рисками нарушений сна, повышения артериального давления и других проблем со здоровьем. Особую опасность чрезмерное потребление таких напитков может представлять для детей и подростков.

Разработчики постановления считают, что высокая доступность энергетиков для несовершеннолетних требует дополнительных ограничительных мер.

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По данным Нацстаткома, в 2025 году Кыргызстан импортировал 274,4 миллиона литров безалкогольных напитков на 11,4 миллиарда сомов. За восемь месяцев 2026-го — 211 миллионов литров на 10 миллиардов сомов. Основные поставщики — Казахстан, Узбекистан и Россия.

При этом статистика охватывает всю товарную группу 2202, включая другие безалкогольные напитки, а не только энергетики.