USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Обеды в школах и продажу энергетиков детям изучит депутатская комиссия ЖК

18:35, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Жогорку Кенеше Кыргызстана приступила к работе временная депутатская комиссия, которая изучит безопасность энергетических напитков, качество пищевой продукции и вопросы закупки органических продуктов для школ и детских садов.

Как сообщили в пресс-службе парламента, состоялось первое организационное заседание комиссии.

resized-850x570.png

Ее председателем избрана депутат Токтобубу Ашымбаева, заместителями — Илимбек Кубанычбеков и Жылдыз Садырбаева. Также определены секретариат и формат дальнейшей работы.

Комиссия займется изучением оборота энергетических напитков, доступных детям и молодежи, а также продуктов питания, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

Депутаты намерены оценить соблюдение требований безопасности и качества продукции, эффективность государственного контроля и существующие пробелы в законодательстве.

Отдельное внимание уделят вопросам государственных закупок отечественной органической продукции для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных школ.

Читайте по теме
В Кыргызстане предлагают запретить ввоз энергетиков на шесть месяцев

По итогам работы комиссия должна подготовить предложения по совершенствованию законодательства, усилению контроля за качеством продуктов питания и улучшению механизмов закупок для образовательных учреждений.

Напомним, решение о создании временной депутатской комиссии Жогорку Кенеш принял 7 октября 2026 года. Сроки завершения проверки и представления итогового отчета в сообщении не уточняются.

Материалы по теме

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

Экс-глава МИД Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу ЖК и систему выборов

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

В ЖК призвали создать депутатскую комиссию по факту гибели подростка в горах

Запретить энергетики полностью: что показал опрос читателей 24.kg

Гибель подростка в Ала-Арче: парламент ждет результатов расследования

Каждый пятый школьник в Бишкеке пьет энергетики — исследование

В Кыргызстане предлагают запретить ввоз энергетиков на шесть месяцев

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

Энергетики запретят продавать детям. За нарушение грозит штраф до 55 тысяч сомов

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Происшествия

Денежный дождь в Астане. СМИ сообщили о задержании крупных чиновников

 

В городе Ош пропала 20-летняя девушка. Милиция просит помочь в поисках

 

В Таласской области пресечена деятельность лиц, занимавшихся сбытом наркотиков

 

В Бишкеке задержан гендиректор стройкомпании по подозрению в мошенничестве

 

В городе Ош из-за утечки воды на заводе затопило дворы 11 домов

 

В Нарынской области временно закрыли три участка дорог из-за непогоды

 

Общество

Ученые доказали вред офисного освещения для обмена веществ и репродукции

 

В Кыргызстане объявили конкурс сценариев сериалов на 2027 год

 

Премьерный четверг: кыргызские новинки, индийский боевик, фильм с Джонни Деппом

 

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 ноября. Столица на 17-м месте

 

Пожарные машины проверили проезды на рынке «Орто-Сай» в Бишкеке

 

13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

Атака на Иран

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Экономика

От парковки до грузового хаба: как прошел «Открытый кабинет» с главой аэропортов

 

В Кыргызстане хотят ограничить возврат жалоб на нарушения конкуренции

 

В КР предлагают увеличить льготные кредиты бизнесу до 30 миллионов сомов

 

В Кара-Балте построят фармацевтический комплекс за 41,2 миллиона долларов

 

Денежные переводы в Кыргызстан с начала года превысили 2,3 миллиарда долларов

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 12 ноября: евро заметно подешевел

 

Власть

Обеды в школах и продажу энергетиков детям изучит депутатская комиссия ЖК

 

Кыргызстан пересмотрит план достижения углеродной нейтральности к 2050 году

 

В Нарынской области перевал Кында закрыли до 1 апреля 2027 года

 

Садыр Жапаров заявил о заинтересованности в крупных проектах с Китаем

 

В Кыргызстане построят плавучую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт

 

В Нарынской области из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу до весны

 

Ситуация вокруг Украины

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18