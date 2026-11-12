Обеды в школах и продажу энергетиков детям изучит депутатская комиссия ЖК

В Жогорку Кенеше Кыргызстана приступила к работе временная депутатская комиссия, которая изучит безопасность энергетических напитков, качество пищевой продукции и вопросы закупки органических продуктов для школ и детских садов.

Как сообщили в пресс-службе парламента, состоялось первое организационное заседание комиссии.

Ее председателем избрана депутат Токтобубу Ашымбаева, заместителями — Илимбек Кубанычбеков и Жылдыз Садырбаева. Также определены секретариат и формат дальнейшей работы.

Комиссия займется изучением оборота энергетических напитков, доступных детям и молодежи, а также продуктов питания, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

Депутаты намерены оценить соблюдение требований безопасности и качества продукции, эффективность государственного контроля и существующие пробелы в законодательстве.

Отдельное внимание уделят вопросам государственных закупок отечественной органической продукции для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных школ.

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По итогам работы комиссия должна подготовить предложения по совершенствованию законодательства, усилению контроля за качеством продуктов питания и улучшению механизмов закупок для образовательных учреждений.

Напомним, решение о создании временной депутатской комиссии Жогорку Кенеш принял 7 октября 2026 года. Сроки завершения проверки и представления итогового отчета в сообщении не уточняются.