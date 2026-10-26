Задержали по делу о коррупции, а через 12 дней отпустили. Авазов вышел из СИЗО

Бывшего первого заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана Курванбека Авазова, задержанного по подозрению в коррупции, освободили из СИЗО и перевели под домашний арест. Об этом сообщают источники со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека.

Как уточняется, постановлением суда от 22 октября 2026 года удовлетворено ходатайство руководителя следственной группы. Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу изменили на домашний арест до 21 ноября.

Напомним, Курванбека Авазова задержали 9 октября вместе с бывшим министром здравоохранения Каныбеком Досмамбетовым. 10 октября суд заключил обоих под стражу.

По данным следствия, Авазов подозревается в коррупции по части 2 статьи 336 Уголовного кодекса, а Досмамбетов — по части 1 той же статьи.

Генеральная прокуратура ранее сообщала о выявленных в рамках расследования фактах получения взяток в особо крупном размере от предпринимателей и злоупотребления должностным положением.

При этом Каныбек Досмамбетов также вышел из СИЗО. В Первомайском районном суде сообщили, что решение об изменении меры пресечения на домашний арест принято 22 октября.

Таким образом, оба бывших высокопоставленных чиновника, задержанные в рамках коррупционного расследования, уже освобождены из следственного изолятора.

Причины смягчения меры пресечения Авазову публично не разъясняются. На каких условиях освободили Досмамбетова, также пока неизвестно.