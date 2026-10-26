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Задержали по делу о коррупции, а через 12 дней отпустили. Авазов вышел из СИЗО

14:45, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Бывшего первого заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана Курванбека Авазова, задержанного по подозрению в коррупции, освободили из СИЗО и перевели под домашний арест. Об этом сообщают источники со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека.

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Как уточняется, постановлением суда от 22 октября 2026 года удовлетворено ходатайство руководителя следственной группы. Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу изменили на домашний арест до 21 ноября.

Напомним, Курванбека Авазова задержали 9 октября вместе с бывшим министром здравоохранения Каныбеком Досмамбетовым. 10 октября суд заключил обоих под стражу.

По данным следствия, Авазов подозревается в коррупции по части 2 статьи 336 Уголовного кодекса, а Досмамбетов — по части 1 той же статьи.

Генеральная прокуратура ранее сообщала о выявленных в рамках расследования фактах получения взяток в особо крупном размере от предпринимателей и злоупотребления должностным положением.

При этом Каныбек Досмамбетов также вышел из СИЗО. В Первомайском районном суде сообщили, что решение об изменении меры пресечения на домашний арест принято 22 октября. 

Таким образом, оба бывших высокопоставленных чиновника, задержанные в рамках коррупционного расследования, уже освобождены из следственного изолятора.

Причины смягчения меры пресечения Авазову публично не разъясняются. На каких условиях освободили Досмамбетова, также пока неизвестно.

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