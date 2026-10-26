Экс-главу Минздрава Каныбека Досмамбетова перевели под домашний арест

Бывшего министра здравоохранения Кыргызстана Каныбека Досмамбетова перевели из-под стражи под домашний арест, сообщили 24.kg в Первомайском районном суде.

Решение об изменении меры пресечения Досмамбетову приняли 22 октября. Она будет действовать до 9 ноября 2026 года.

Напомним, бывшего министра задержали 9 октября вместе с бывшим первым заместителем председателя ГКНБ Курванбеком Авазовым по делу о коррупции. Изначально Каныбека Досмамбетова отправили в СИЗО.

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По данным Генеральной прокуратуры, расследование касается предполагаемого получения взяток в особо крупном размере от предпринимателей и злоупотребления должностным положением. Досмамбетов подозревается в коррупции.

Расследование продолжается. Виновность подозреваемого должен установить суд.

До назначения министром здравоохранения Каныбек Досмамбетов работал в Государственном комитете национальной безопасности. В 2018–2020 годах он возглавлял управление по борьбе с коррупцией, в 2020–2021 годах был заместителем директора Антикоррупционной службы ГКНБ, а в 2023–2025 годах руководил управлением комитета по Джалал-Абадской области.