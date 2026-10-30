За «нужное решение» запросил 100 тысяч. Следователь ГСИН оказался в ИВС

В Бишкеке задержан следователь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) по подозрению в вымогательстве взятки в размере 100 тысяч сомов. Об этом сообщает Военная прокуратура Кыргызстана.

По данным надзорного органа, 27 октября 2026 года в Военную прокуратуру обратился гражданин М.Ш. с заявлением о вымогательстве денег сотрудником ГСИН.

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Заявитель сообщил, что следователь требовал 100 тысяч сомов за принятие положительного решения по материалу, касающемуся заявителя.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого Б.Б. с поличным при получении 60 тысяч сомов.

Задержанный является следователем следственного управления ГСИН при кабинете министров Кыргызской Республики.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Расследование уголовного дела продолжается.