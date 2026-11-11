Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

Бывший министр иностранных дел и экс-депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков заявил о полном прекращении уголовного дела в отношении него. В подкасте Айбека Тенизбая он также рассказал об обстоятельствах отказа от депутатского мандата и ответил на вопрос о возможном участии в предстоящих президентских выборах.

По словам Айдарбекова, 20 октября 2026 года вынесли постановление о прекращении уголовного дела по части 4 статьи 337 УК КР. 27 октября документ получил его адвокат.

Политик особо подчеркнул, что дело прекратили не за отсутствием состава преступления, а за отсутствием самого события преступления.

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Во время интервью он показал ведущему документы, которые, по его словам, подтверждают прекращение уголовного преследования. Экс-министр сообщил, что ранее выиграл судебные разбирательства в двух инстанциях.

Айдарбеков отверг претензии, связанные с его прежней дипломатической деятельностью в Туркменистане. По его утверждению, еще в 2010 году специальная комиссия с участием представителей МИД и ГКНБ проверяла обстоятельства его работы и признала действия законными.

Кроме того, политик сообщил, что Верховный суд подтвердил его право собственности на квартиру, приобретенную в 2016 году с использованием ипотечного кредита.

Почему отказался от депутатского мандата

Отдельно Айдарбеков рассказал о событиях, предшествовавших его отказу от мандата Жогорку Кенеша.

По его словам, 10 марта 2026 года возникло основание для получения депутатского мандата, который он должен был получить в течение трех дней. Однако 26 марта в отношении него возбудили уголовное дело, а 1 апреля предъявили обвинение.

Экс-депутат считает, что последовательность событий вызывает вопросы.

Он подчеркнул, что решение отказаться от мандата принял самостоятельно, тщательно взвесив обстоятельства.

«Я не собираюсь бороться за это кресло», — заявил Айдарбеков.

По словам политика, он понимал, что возникшая ситуация может привести к длительным судебным разбирательствам. При этом Айдарбеков не исключил, что располагает юридическими возможностями для дальнейшей защиты своих прав.

Он считает, что некоторые люди из окружения президента недовольны его политической позицией и пытались представить его как оппозиционера.

Вместе с тем бывший министр заявил, что не намерен превращать ситуацию в личный конфликт и считает главным соблюдение законности.

Предлагали ли Айдарбекову баллотироваться в президенты

В ходе подкаста ведущий поинтересовался, намерен ли Айдарбеков участвовать в предстоящих президентских выборах.

Экс-министр признал, что к нему действительно обращались с предложениями выдвинуть кандидатуру. Однако он не стал объявлять о намерении баллотироваться.

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По словам Айдарбекова, участие в президентских выборах требует серьезной подготовки, профессиональной команды и понимания того, способен ли кандидат реализовать предлагаемые им решения.

Он подчеркнул, что не намерен участвовать в политической борьбе исключительно ради публичности.

Сейчас бывший глава МИД занимается общественными и экологическими проектами, работает над книгой, посвященной в том числе юридическим и философским вопросам.

Айдарбеков не исключил возвращения на государственную службу, если получит предложение, которое позволит ему применить свой опыт на практике.

«Я не ушел из политики», — подчеркнул он в завершение интервью.

Напомним, в апреле 2026 года Чингизу Айдарбекову предъявили обвинение по части 4 статьи 337 УК КР (злоупотребление должностным положением): по версии МВД, во время руководства МИД он допустил нарушения при расходовании бюджетных средств, включая завышение затрат, незаконное списание и возможное присвоение денег через аффилированные структуры.

15 апреля МВД сообщил о подозрениях в незаконном оформлении имущественных активов, однако теперь Айдарбеков утверждает, что 20 октября уголовное дело прекратили за отсутствием события преступления.