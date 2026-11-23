Более половины опрошенных кыргызстанских компаний, занимающихся экспортом, сталкиваются с нормативными и процедурными препятствиями при поставках продукции на зарубежные рынки. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), опубликованном в ноябре 2026 года.

Согласно докладу «Диагностика частного сектора Кыргызской Республики», Международный торговый центр провел исследование с участием более 300 кыргызстанских компаний. Выяснилось, что 58 процентов опрошенных экспортеров сталкивались с различными торговыми барьерами.

Эксперты отмечают, что одной из проблем остается недостаточно развитая система проверки качества и сертификации продукции внутри страны.

Особенно остро эта проблема проявляется в швейной промышленности. По оценкам, приведенным в докладе, отечественные лаборатории способны обеспечить лишь 60–70 процентов потребностей отрасли в испытаниях и сертификации.

Из-за этого производителям приходится отправлять образцы тканей и готовой продукции в лаборатории Казахстана и России для получения документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям Евразийского экономического союза.

Такие процедуры увеличивают расходы предприятий и могут затягивать сроки оформления сертификатов на месяц и более.

По данным исследования, дополнительные затраты составляют около 250 долларов на один сертификат либо от 500 до 2 тысяч долларов на отдельную товарную линейку.

Еще одним препятствием остаются сложности с доставкой товаров. Кыргызстанские экспортеры зависят от автомобильных маршрутов через Казахстан, где дополнительные проверки и очереди на границе могут приводить к задержкам поставок.

Всемирный банк отмечает, что для предприятий швейной отрасли, работающих с короткими производственными циклами и срочными заказами, непредсказуемые сроки доставки создают риск потери покупателей и возникновения штрафов по контрактам.

Дополнительные сложности связаны с требованиями к маркировке продукции, подтверждению ее происхождения, оформлению таможенных документов и соблюдению налогового законодательства стран назначения.

Эксперты считают, что устранение этих препятствий требует развития национальной лабораторной базы, цифровизации процедур сертификации, упрощения оформления экспортных документов и повышения предсказуемости транспортных перевозок.

Авторы доклада подчеркивают, что улучшение условий внешней торговли позволит кыргызстанским производителям снизить издержки и расширить присутствие на зарубежных рынках.