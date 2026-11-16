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24.kg

Внешняя торговля Кыргызстана достигла 14 миллиардов долларов с начала года

16:01, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — сентябре 2026 года достиг 14 миллиардов 99,9 миллиона долларов. По данным Национального статистического комитета, по сравнению с январем — сентябрем 2025-го показатель вырос сразу на 16,6 процента.

Экспорт активизировался

Заметные изменения произошли в экспорте Кыргызстана. С начала года он никак не мог достичь объемов прошлого года, но уже второй месяц подряд заметно растет. По итогам января — сентября 2026-го показатель увеличился на 19,3 процента. Объем экспорта в итоге составил 2 миллиарда 719,9 миллиона долларов. Это связывают с возобновлением поставок за рубеж золота.

  • Импорт также ощутимо подрос — на 16 процентов, достигнув 11 миллиардов 380 миллионов долларов.

Кыргызстан сохраняет высокую импортозависимость: на долю внешних поставок в страну приходится 80,7 процента от всего товарооборота. Месяцем ранее — 81 процент.

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Справка 24.kg

Сальдо торгового баланса — разница между импортом и экспортом. Если объем поставок за рубеж превышает показатели завоза товаров, то говорят о положительном сальдо. В случае с Кыргызстаном — у нас почти всегда оно отрицательное.

По итогам сентября 2026 года отрицательное сальдо (дефицит) торгового баланса Кыргызстана выросло еще на 1 миллиард 190,7 миллиона долларов (или на 15,94 процента к августу).

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  • Итоги по внешнеторговому обороту Кыргызстана Нацстатком всегда дает с задержкой на один месяц.

Если смотреть по показателям экспорта за август и сентябрь, то он вышел на устойчивый рост (с 19,05 процента до +19,3 процента).

Торговля со странами ЕАЭС

В торговле со странами Евразийского экономического союза ситуация неоднозначная. Товарооборот с государствами ЕАЭС в январе — сентябре 2026 года составил 5 миллиардов 176,7 миллиона долларов, что на 11,3 процента выше показателя девяти месяцев 2025-го. Однако и здесь заметный дисбаланс:

  • экспорт в страны союза резко просел на 8,2 процента (всего 894,5 миллиона долларов);

  • импортные поступления подскочили на 16,5 процента (4 миллиарда 282,2 миллиона долларов).

В общем товарообороте республики на взаимную торговлю со странами ЕАЭС пришлось 36,7 процента, в экспорте — 32,9 процента, импорте — 37,6 процента. Показатели по сравнению с августом подросли (импорт прибавил 1,1 процента), за исключением экспорта (снижение с 34 процентов).

Больше всего внутри объединения Кыргызстан торгует с Россией (61,5 процента) и Казахстаном (35,2 процента). В сентябре доля РФ во взаимной торговле снизилась сразу на 3 процента, а с соседями увеличилась на 2,8 процента.

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