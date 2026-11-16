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Самый большой в мире беспилотный грузовой самолет совершил успешный полет

23:37, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Самый большой в мире беспилотный грузовой самолет совершил успешный полет. Китайский W5000 успешно завершил испытание, сообщает STDaily.

Самолет, разработанный и построенный в Чанчжоу провинции Цзянсу, поднялся в воздух на аэродроме в Ордосе (Внутренняя Монголия). После разбега он набрал высоту 2 тысячи метров и за 30 минут выполнил автономный полет и проверку канала передачи данных, подтвердив согласованную работу двигателя, системы управления и наземных средств контроля.

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Максимальная грузоподъемность W5000 составляет 5 тонн, дальность полета достигает 2 тысячи 600 километров, объем грузового отсека превышает 65 кубометров.

Это самый большой по полезной нагрузке беспилотный грузовой самолет в мире: максимальная взлетная масса — 10,8 тонны, собственная масса — 5,8 тонны.

Отмечается, что все комплектующие произведены в Китае. Самолет оснащен китайским турбовинтовым двигателем и конструкцией из китайского углеволоконного композита, что снижает вес и расход топлива.

Отсутствие пилота позволяет отказаться от затрат на экипаж и оборудование кабины. Один оператор может контролировать 6-7 машин, а стоимость тонно-километра более чем на 40 процентов ниже, чем у сопоставимого пилотируемого грузовика.

Планируется, что W5000 будет использоваться для региональной логистики, перевозки грузов с температурным контролем и экстренных поставок. Портфель предварительных заказов достигает 835 единиц, коммерческая эксплуатация должна начаться в конце 2027 года.

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