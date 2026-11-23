Объем грузоперевозок через китайскую сторону пограничного пункта «Иркештам» на границе с Кыргызстаном впервые превысил 4 миллиона тонн с начала 2026 года. О новом рекорде сообщило агентство China News Service со ссылкой на таможню «Иркештама».

Это исторический максимум для погранперехода. За январь — октябрь грузопоток достиг 3,779 миллиона тонн, увеличившись на 49,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным китайской стороны, грузопоток через «Иркештам» третий год подряд увеличивается более чем на 1 миллион тонн в год. Четыре миллиона тонн — совокупный объем грузов в обоих направлениях.

Одним из факторов роста китайская таможня называет строительство железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан. Через «Иркештам» увеличились поставки строительных материалов и оборудования для кыргызстанского участка проекта.

Как пояснил представитель таможни Цюй Жуй, наряду с экспортом строительных грузов растут и поставки в обратном направлении. В Китай через погранпереход ввозят сухофрукты, продукцию животноводства и минеральное сырье. Увеличились экспорт нефтепродуктов и регулярные поставки живого крупного рогатого скота через «Иркештам».

Еще одним фактором роста стал переход «Иркештама» на круглосуточный режим грузового сообщения. С июня 2025 года погранпереход работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. За это время китайская сторона сократила количество этапов оформления экспортных грузов по ускоренной схеме с 12 до 4. По оценке таможни КНР, эффективность пропуска экспортных грузов по этой схеме выросла на 80 процентов.

Для ускорения оформления китайские службы внедрили автоматическое получение данных, интеллектуальное распознавание автомобильных номеров, электронную проверку транспорта и контроль перевозок с использованием электронных пломб.