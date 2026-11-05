Швейные предприятия Кыргызстана ищут новые рынки сбыта на фоне ситуации в России

Шестнадцать швейных предприятий Кыргызстана ведут переговоры с потенциальными зарубежными покупателями, а 10 отправляют образцы продукции в другие страны. Об этом сообщил руководитель Центра развития текстиля Азамат Алымкулов.

По его словам, эти результаты достигнуты в рамках экспортного акселератора, в котором участвовала 31 компания. Программу запустил центр по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз экспорт» на фоне ситуации на основном рынке сбыта кыргызстанской швейной продукции — в России.

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«Мы думаем, что акселератор запустили в нужное время, в нужный час. Учитывая последние события на основном рынке сбыта нашей швейной продукции, бизнес начал задумываться о поиске альтернативных рынков», — отметил Азамат Алымкулов.

В программе участвовали два международных эксперта с опытом работы с крупными мировыми брендами. На протяжении двух месяцев предприятия консультировали и местные специалисты.

Напомним, по итогам акселератора 17 компаний зарегистрировались в системе REX, что позволяет им претендовать на таможенные преференции при экспорте в Евросоюз. Еще 17 предприятий создали профили в LinkedIn. Пять — в процессе создания веб-ресурсов.