Биткоин упал ниже 56 тысяч долларов на фоне углубления распродажи криптовалют. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Эксперты указывают, что падение стало частью более широкой распродажи. Инвесторы массово уходят из рисковых активов — не только из криптовалют, но и из технологических акций, драгоценных металлов.

СМИ отмечают, что на рынке фьючерсов с кредитным плечом принудительное закрытие позиций трейдеров запустило волну продаж, которая потянула цену вниз. В результате биткоин опустился до самого низкого уровня с сентября 2024 года.