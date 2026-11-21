Стоимость биткоина ускорила падение почти до 5 процентов и опустилась ниже 60 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин накануне вечером дешевел на 4,79 процента за сутки — до 59 тысяч 864,43 доллара. Показатель опустился ниже отметки 60 тысяч долларов впервые со 2 июля.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,05 процента.