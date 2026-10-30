Во взломе криптобиржи Binance заподозрили северокорейских хакеров

За кражей более 6 миллиардов долларов с криптобиржи Binance может стоять северокорейская хакерская группировка TraderTraitor, которая также известна как Lazarus Group. К такому выводу, сообщает BBC News, пришли аналитические компании TRM Labs и Chainalysis.

Группировка может быть связана с Россией. Lazarus Group упоминалась в докладе экспертной группы Совбеза ООН, опубликованному в марте 2024 года. Там говорилось, что группировка Lazarus Group «очень активна в Российской Федерации. В 2025 году специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Lazarus направляла интернет-трафик через серверы в российском поселке Хасан на границе с КНДР.

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По результатам предварительной проверки в компании Binance пришли к выводу, что злоумышленники получили доступ к системе, взломав ноутбук одного из инженеров. Также биржа обнаружила и «дополнительные точки» проникновения.

Напомним, в ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance. По оценкам, ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.

Представители Binance подчеркнули, что прилагают усилия к тому, чтобы заморозить похищенные средства. Компании уже удалось выяснить, где находится около 3 миллиардов долларов.