USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Во взломе криптобиржи Binance заподозрили северокорейских хакеров

20:03, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

За кражей более 6 миллиардов долларов с криптобиржи Binance может стоять северокорейская хакерская группировка TraderTraitor, которая также известна как Lazarus Group. К такому выводу, сообщает BBC News, пришли аналитические компании TRM Labs и Chainalysis.

Группировка может быть связана с Россией. Lazarus Group упоминалась в докладе экспертной группы Совбеза ООН, опубликованному в марте 2024 года. Там говорилось, что группировка Lazarus Group «очень активна в Российской Федерации. В 2025 году специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Lazarus направляла интернет-трафик через серверы в российском поселке Хасан на границе с КНДР.

Читайте по теме
Биткоин упал на 3,5 процента на фоне взлома криптобиржи Binance

По результатам предварительной проверки в компании Binance пришли к выводу, что злоумышленники получили доступ к системе, взломав ноутбук одного из инженеров. Также биржа обнаружила и «дополнительные точки» проникновения.

Напомним, в ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance. По оценкам, ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.

Представители Binance подчеркнули, что прилагают усилия к тому, чтобы заморозить похищенные средства. Компании уже удалось выяснить, где находится около 3 миллиардов долларов.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

В мэрии Бишкека рассказали о причинах повреждения облицовки путепровода

 

Рейд на Иссык-Куле. Из озера вытащили 1,2 тысячи метров сетей

 

На площади Ала-Тоо в Бишкеке выступили манасчи, акыны и военные

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в финал

 

Афиша Бишкека на выходные: «Жизель», выставки и празднование Хэллоуина

 

31 октября: где в регионах отключат свет

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Кыргызстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Турцией

 

Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

 

В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане

 

Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

 

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

 

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18