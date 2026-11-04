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Выборы в Конгресс. Впервые губернатором штата станет чернокожая женщина 

16:09, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В США впервые губернатором штата станет чернокожая женщина. Представительница Демократической партии Кейша Лэнс Боттомс возглавит Джорджию.

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Она одержала победу на выборах губернатора штата Джорджия, обойдя республиканца Рика Джексона, и также стала первым представителем демократов, занявшим высшую должность в штате с 1998 года.

По предварительным данным (подсчет голосов продолжается), республиканцы победили на губернаторских выборах в Южной Дакоте, Оклахоме и Вермонте, демократы — в Висконсине, Миннесоте, Мэне, Айове, Огайо, Джорджии и на Гавайях.

Еще один неожиданный результат отмечен на этих промежуточных выборах. Деб Холанн станет первой женщиной-губернатором из числа коренных народов Америки — племени Пуэбло Лагуна. Она возглавит штат Нью-Мексико.

Ранее стало известно, что кандидат от Демократической партии США Абдул Эль-Сайед победил на выборах в Сенат от штата Мичиган и стал первым мусульманином на этом посту.

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