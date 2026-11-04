Кандидат от Демократической партии США Абдул Эль-Сайед победил на выборах в Сенат от штата Мичиган. Он стал первым мусульманином на этом посту.

В Тегеране незамедлительно отреагировали на эту новость.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что американцы на промежуточных выборах в Конгресс выступили против войны с ИРИ.

«Дональд! Слушай, я знаю, тебе было сложно выговорить мое имя, так что после того, как в январе Джей Ди приведет меня к присяге, можешь просто называть меня сенатором», — обратился к американскому президенту сам Абдул Эль-Сайед.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп называл Эль-Сайеда «джихадистом», которому «придется пройти через металлодетектор, прежде чем ему разрешат войти в Сенат».

По данным к утру среды, демократы получили в Сенате не менее 54 из 100 мест. Подсчеты продолжаются.