Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

Тегеран тоже празднует поражение Дональда Трампа и его партии на выборах в Конгресс США. В Совете безопасности Ирана заявили о стратегическом поражении администрации Белого дома.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи заявил о нанесении Соединенным Штатам крупного стратегического и политического поражения.

«Великий иранский народ нанес Трампу крупное стратегическое поражение на поле боя и в Ормузском проливе, а также тяжелое политическое поражение в Вашингтоне. Американские граждане и правительство США лично столкнулись с тяжелыми последствиями и издержками военной политики Трампа», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Мохсен Резаи подчеркнул, что любой, кто вступает в противоборство с Исламской Республикой Иран, «заплатит за это высокую цену — от зоны боевых действий до порога собственного дома».

Напомним, Демократическая партия Соединенных Штатов одержала убедительную победу на выборах в обе палаты Конгресса. За ее кандидатов проголосовали даже некоторые традиционно «республиканские» штаты.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам Дональд Трамп признали, что одной из основных причин поражения Республиканской партии стала война с Ираном.

Согласно результатам опросов NBC среди избирателей (NBC Exit Polls), 74 процента американцев заявили, что война против ИРИ стала одним из важных или решающих факторов при голосовании.