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Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

09:15, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Демократическая партия США, по предварительным данным, значительно обходит республиканцев на выборах в Конгресс. Демократы получили также ряд губернаторских кресел, в том числе в традиционно «республиканских» штатах — Техасе, Южной Каролине, Джорджии, Канзасе и Мэне.

Первые результаты стали появляться вскоре после закрытия участков, при этом часть голосов до сих пор не подсчитана. Но даже предварительные итоги показывают, что демократы обеспечили себе большинство и в Сенате, и в Палате представителей.

Эксперты отмечают, что на этих выборах традиционно «республиканские» штаты поддержали Демократическую партию.

Зафиксировано сразу несколько рекордов на этих выборах. Например, не менее 17 губернаторских постов получили женщины. В Конгресс прошло минимум семь мусульман.

Американский лидер Дональд Трамп сначала сказал, что удивлен результатами, затем — что согласился с ними, а потом разместил в аккаунте Белого дома в соцсети Х напоминание: «Ваш президент все еще Трамп».

Накануне к вечеру глава Белого дома все же высказался более конкретно и признал, что к такому результату привела война в Иране. Однако заявил, что не считает себя неправым в этом вопросе.

Тем временем демократы уже заявили, что намерены наладить отношения с Тегераном, провести ряд расследований в отношении высокопоставленных чиновников и по фактам использования финансов средств государства.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также признал, что одной из причин разгромного поражения Республиканской партии стала война с Ираном.

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