Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

Демократическая партия США, по предварительным данным, значительно обходит республиканцев на выборах в Конгресс. Демократы получили также ряд губернаторских кресел, в том числе в традиционно «республиканских» штатах — Техасе, Южной Каролине, Джорджии, Канзасе и Мэне.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 В США демократы празднуют сокрушительную победу над Трампом

Первые результаты стали появляться вскоре после закрытия участков, при этом часть голосов до сих пор не подсчитана. Но даже предварительные итоги показывают, что демократы обеспечили себе большинство и в Сенате, и в Палате представителей.

Эксперты отмечают, что на этих выборах традиционно «республиканские» штаты поддержали Демократическую партию.

Зафиксировано сразу несколько рекордов на этих выборах. Например, не менее 17 губернаторских постов получили женщины. В Конгресс прошло минимум семь мусульман.

Американский лидер Дональд Трамп сначала сказал, что удивлен результатами, затем — что согласился с ними, а потом разместил в аккаунте Белого дома в соцсети Х напоминание: «Ваш президент все еще Трамп».

Накануне к вечеру глава Белого дома все же высказался более конкретно и признал, что к такому результату привела война в Иране. Однако заявил, что не считает себя неправым в этом вопросе.

Тем временем демократы уже заявили, что намерены наладить отношения с Тегераном, провести ряд расследований в отношении высокопоставленных чиновников и по фактам использования финансов средств государства.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также признал, что одной из причин разгромного поражения Республиканской партии стала война с Ираном.