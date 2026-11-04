Выборы в Конгресс. Трамп признал победу демократов и готов сотрудничать

Дональд Трамп заявил, что согласен с предварительными результатами выборов в Конгресс США. Об этом он заявил в интервью New York Times.

По его словам, он «с нетерпением ждет возможности» поработать с демократами, которые, согласно прогнозам ряда СМИ, получат контроль над Палатой представителей.

«Я абсолютно согласен с этими результатами», — сказал президент США.

При этом он опубликовал в своей соцсети Truth Social фото кепки с надписью «вето». Ранее он говорил, что при победе демократов будет блокировать документы, пока законодатели не согласятся на сделку.

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В свою очередь спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что результаты промежуточных выборов не лишат республиканцев уверенности в себе.

По его словам, работа республиканцев «еще далека от завершения» и «результаты выборов нисколько этого не меняют».

Майк Джонсон подчеркнул, что в 2028 году республиканцы вернут себе Палату представителей и завершат эту работу.

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис на фоне публикации прогнозов о результатах выборов подчеркнул, что «Америка жива и здорова».

По предварительным данным CNN, Демократическая партия получила 176 места в Палате представителей, а Республиканская — 106. Для контроля над палатой необходимо получить 218 мест.

В состав Сената, по предварительным данным AP, по итогам выборов войдут 51 представитель Демократической партии и 39 республиканцев.