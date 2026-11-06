Воспитательница детсада № 68 в Бишкеке отрицает избиение ребенка

Воспитательница государственного ясли-сада № 68 «Баластан» в Бишкеке отрицает, что избивала двухлетнего ребенка.

Она выразила несогласие с распространением информации до завершения проверки компетентными органами.

«Я не избивала ребенка. Я категорически отрицаю предъявленные мне обвинения. На сегодня никаких установленных и подтвержденных фактов, доказывающих мою причастность к нанесению ребенку телесных повреждений, мне не представлено», — заявила воспитательница.

В Первомайском УВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. Для определения степени тяжести телесных повреждений ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, накануне бабушка двухлетнего ребенка опубликовала видео и сообщила, что ее внук подвергся избиению в детском саду. По ее словам, утром мать привела в ясли здорового ребенка, а когда днем пришла забирать его, обнаружила на лице и теле мальчика синяки.