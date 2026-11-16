Медсестрам детсадов могут изменить статус техперсонала и повысить оклады

В Кыргызстане могут пересмотреть статус медицинских сестер, работающих в детских садах, и повысить им заработную плату. Этот вопрос обсудили на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре.

Депутат Дастан Бекешев сообщил, что сейчас около 900 медсестер детских садов числятся техническим персоналом. Из-за этого их зарплата ниже, чем у медицинских работников других учреждений.

По инициативе депутата парламент ранее дал протокольное поручение кабмину пересмотреть этот вопрос. Министерства просвещения и здравоохранения поддержали предложение. Однако Минфин первоначально выступил против, сославшись на различия в функциональных обязанностях и объеме работы медсестер.

Как отметили на заседании, статус технического персонала имеют не только медсестры детских садов.

В эту категорию также входят 18 медработников школьных интернатов и 68 медсестер профессиональных лицеев. Всего с учетом других учреждений речь идет примерно о 1,2 тысячи человек.

По словам участников заседания, зарплата медсестер детских садов с учетом дополнительных выплат сейчас составляет около 25 тысяч сомов. Если изменить их статус и увеличить оклад на 10 тысяч сомов, дополнительные расходы республиканского бюджета составят около 30 миллионов сомов в год.

Депутаты отметили, что работа медсестер в детских садах связана с большой ответственностью, и попросили повторно рассмотреть вопрос. Кабинет министров намерен вернуться к обсуждению изменения их статуса и оплаты труда.