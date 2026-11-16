USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Медсестрам детсадов могут изменить статус техперсонала и повысить оклады

11:05, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Кыргызстане могут пересмотреть статус медицинских сестер, работающих в детских садах, и повысить им заработную плату. Этот вопрос обсудили на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре.

Депутат Дастан Бекешев сообщил, что сейчас около 900 медсестер детских садов числятся техническим персоналом. Из-за этого их зарплата ниже, чем у медицинских работников других учреждений.

По инициативе депутата парламент ранее дал протокольное поручение кабмину пересмотреть этот вопрос. Министерства просвещения и здравоохранения поддержали предложение. Однако Минфин первоначально выступил против, сославшись на различия в функциональных обязанностях и объеме работы медсестер.

Как отметили на заседании, статус технического персонала имеют не только медсестры детских садов.

В эту категорию также входят 18 медработников школьных интернатов и 68 медсестер профессиональных лицеев. Всего с учетом других учреждений речь идет примерно о 1,2 тысячи человек.

По словам участников заседания, зарплата медсестер детских садов с учетом дополнительных выплат сейчас составляет около 25 тысяч сомов. Если изменить их статус и увеличить оклад на 10 тысяч сомов, дополнительные расходы республиканского бюджета составят около 30 миллионов сомов в год.

Депутаты отметили, что работа медсестер в детских садах связана с большой ответственностью, и попросили повторно рассмотреть вопрос. Кабинет министров намерен вернуться к обсуждению изменения их статуса и оплаты труда.

Материалы по теме

Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 55 тысяч 525 сомов

Обладатели Кубка Кыргызстана из ФК «Нефтчи» два месяца не получают зарплату

Глава «Аэропортов Кыргызстана» рассказал, какая у него зарплата

В России гражданину КР выплатили долг по зарплате в размере 988 тысяч рублей

Цены растут — зарплаты тоже должны. В Кыргызстане подписали новый закон

В Бишкеке открыли новый детский сад на 80 мест

Воспитательница детсада № 68 в Бишкеке отрицает избиение ребенка

В госсадике Бишкека проверяют сообщение об избиении двухлетнего ребенка

В Бишкеке рассмотрели требования к помещениям детских садов полного дня

В Кара-Суу подозреваемого в домогательствах к девочке в садике арестовали

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

 

В горах Кыргызстана ожидается сход лавин. Объявлено штормовое предупреждение

 

В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

 

Золото под крышей чиновников. МВД раскрыло подробности схемы в Чаткале

 

В Бишкеке произошли два ДТП. Машина протаранила автобус

 

Общество

Памятники юга Кыргызстана претендуют на включение в список ЮНЕСКО

 

В Чикаго пройдет премьера фильма «Айтматов»

 

Окончил автошколу и не сдал на права за шесть месяцев — придется учиться снова

 

В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

 

Водителям напомнили о замене бессрочных прав до конца 2026 года

 

Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

 

Комитет одобрил законопроект о запрете передачи лицензий на недра в залог

 

Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

 

Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

 

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

 

Отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой. Что ответил ЖК на заявление юриста?

 

Ситуация вокруг Украины

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18