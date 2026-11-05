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24.kg

Скандал в интернате Узгена: мать мальчика лишена родительских прав

16:28, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Узгенском интернате мать воспитанника избила директора и устроила скандал. Женщина лишена родительских прав и имеет психическое заболевание, сообщил глава районного, городского отдела образования Жоомарт Акматов.

Речь идет о школе-интернате имени Марата Раззакова для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он находится в селе Мырза-Аке.

По словам Жоомарта Акматова, видеозапись, вызвавшую скандал, сделала мать четвероклассника Гульмира Тиленова. Она лишена родительских прав по решению суда. У нее также есть документально подтвержденное психическое заболевание. Мальчика определили в интернат по решению комиссии.

По словам Жоомарта Акматова, в тот день в интернате раздавали одежду воспитанникам. Гульмира Тиленова пришла в учреждение и при других детях начала ругать своего сына, упрекая его в том, что одежда грязная, а зубы в плохом состоянии. Женщина довела ребенка до слез.

После этого она направилась к классному руководителю, а затем начала снимать школу на видео. Когда директор вышла и спросила, почему она ведет съемку, женщина ударила ее ногой. От удара директор упала.

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Жоомарт Акматов также отметил, что мальчик учится в интернате с 2024 года, успеваемость хорошая и соблюдает дисциплину. По его словам, учреждение обеспечивает детей одеждой, питанием и бытовыми условиями. В интернате есть стиральная машина, а детям предоставляют пятиразовое питание.

«Ребенок говорит, что хочет учиться, не хочет возвращаться к маме и мечтает вырасти футболистом», — сообщил Жоомарт Акматов.

После произошедшего с коллективом интерната проводят разъяснительную работу.

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