В госсадике Бишкека проверяют сообщение об избиении двухлетнего ребенка

В Бишкеке в государственном ясли-саду № 68 «Баластан» двухлетний ребенок мог подвергнуться избиению со стороны воспитателя. В настоящее время в учреждении работают представители департамента образования и милиции, проводится проверка.

Бабушка мальчика сообщила 24.kg, что утром мама привела в детский сад здорового ребенка в возрасте двух лет и четырех месяцев. Однако, когда в полдень пришла забирать его, обнаружила на лице и теле мальчика многочисленные синяки.

По словам женщины, в тот день в группе не было постоянных воспитателей. Одна из них отпросилась и ушла, другая также отсутствовала. За детьми, как утверждает бабушка, временно присматривали сотрудники из числа методистов и нянечек.

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«Мы сдали нормального ребенка, а забираем его всего в синяках. Когда стали спрашивать, что произошло, директор предположила, что он мог упасть. Но как ребенок мог упасть и получить столько синяков?» — задается она вопросом.

Семья также выяснила, что в группе нет камер видеонаблюдения. Бабушка рассказала, что родственники попытались выяснить обстоятельства произошедшего и спросили у другого ребенка, что случилось. По ее словам, тот показал на пострадавшего мальчика, а затем указал на одну из трех сотрудниц, находившихся рядом, объяснив, что именно она его ударила.

Собеседница отметила, что мальчик проходит лечение в связи с задержкой речевого развития, наблюдается у невролога и получает массаж. По ее словам, врач разрешил посещать детский сад для социализации ребенка.

Родственники намерены добиться проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить характер и происхождение повреждений.