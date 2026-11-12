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24.kg

Милиция нашла курьера, избившего женщину в Бишкеке

22:42, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Милиция нашла курьера, избившего женщину в Бишкеке. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил блогер Кемель Мекен.

Он поблагодарил правоохранительные органы за профессионализм и оперативность.

Напомним, Кемель Мекен рассказал, что учителя музыки Марину Лушкину избил курьер.

Вечером она вышла прогуляться с супругом. Когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, курьер на скутере не уступил им дорогу. Муж сделал последнему замечание, и тогда курьер набросился на него с кулаками. Марина Александровна встала между ними, чтобы защитить супруга. И тогда курьер начал избивать ее. Затем он сел на скутер и спокойно уехал.

Блогер призывал правоохранительные органы найти и наказать мужчину по всей строгости закона.

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