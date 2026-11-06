В Бишкеке открыли новый детский сад на 80 мест

В жилмассиве «Ак-Тилек» Бишкека открыли новый детский сад № 80 «Баластан». Об этом рассказали в мэрии Бишкека. Учреждение рассчитано на 80 детей.

Детский сад расположен на улице Ак-Шоокум. Общая площадь здания — 1 тысяча 41 квадратный метр.

Во время открытия мэр столицы Айбек Джунушалиев отметил важность рационального использования помещений и создания дополнительных возможностей для развития дошкольного образования. По его словам, в новом детском саду предусмотрены необходимые условия для игр, воспитания и обучения детей.

Айбек Джунушалиев поручил главе Свердловского района проработать вопрос организации парковки рядом с учреждением.