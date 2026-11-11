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В Бишкеке курьер избил женщину. Милиция устанавливает обстоятельства

08:37, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

По факту избиения учителя музыки Марины Лушкиной началась проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

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Напомним, ранее известный блогер Кемель Мекен сообщил, что курьер избил супружескую пару. По его словам, инцидент произошел накануне на пересечении улиц Льва Толстого и Масалиева.

«По данному факту в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством», — отметили в милиции.

Кемель Мекен рассказал, что учитель музыки Марина Лушкина вечером вышла прогуляться с супругом. Когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, курьер на скутере не уступил им дорогу. Муж сделал последнему замечание, и тогда курьер набросился на него с кулаками. Марина Александровна встала между ними, чтобы защитить супруга. И тогда курьер начал избивать ее. Затем он сел на скутер и спокойно уехал.

Блогер призывал правоохранительные органы найти и наказать мужчину по всей строгости закона.

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