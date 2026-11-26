В Кыргызстане необходимо организовать бесплатные занятия с логопедами и психологами для детей в школах, детских садах и поликлиниках. С таким предложением сегодня на заседании Жогорку Кенеша выступила депутат Бурул Аманова.

По ее словам, в последнее время многие маленькие дети начинают поздно говорить. Парламентарий отметила, что получает многочисленные обращения от родителей, которые обеспокоены этой проблемой и вынуждены обращаться к частным специалистам.

Однако услуги логопедов и психологов обходятся семьям дорого. Как сообщила Бурул Аманова, одно занятие продолжительностью 35 минут стоит около 1-1,2 тысячи сомов.

Она подчеркнула, что для достижения результата детям необходимо заниматься со специалистами регулярно — на протяжении нескольких месяцев, а иногда и целого года. В итоге расходы на коррекционные занятия становятся серьезной финансовой нагрузкой для родителей.

В связи с этим Бурул Аманова предложила Министерству просвещения совместно с профильными ведомствами рассмотреть возможность открытия бесплатных занятий логопедов и психологов на базе школ, детских садов и поликлиник.

По мнению депутата, это позволит сделать помощь специалистов более доступной и снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми.